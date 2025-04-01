Mourinho'nun kader haftası

Geçen sezon 99 puan toplayan takımı şampiyonluğa ulaştırması için sezon başında göreve getirilen ancak G.Saray'ın 6 puan gerisine düşen ve Avrupa Ligi'ne son 16'da penaltılarla veda eden Jose Mourinho; bu hafta ligde farkı 3 puana düşürmeye ve Aslan'ı kupada eleyip finale yürüme şansına sahip.
Ancak aksi sonuçlarla F.Bahçe kariyerini tehlikeye de atabilir. Büyük maç performansı eleştiri konusu olan deneyimli hoca; 2 Nisan'da Galatasaray, 6 Nisan'da Trabzonspor'la Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
TEK ZAFERİ TRABZONSPOR'A KARŞI
Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elenen, Avrupa Ligi'nde ise Kadıköy'de 3-1 yenildiği Rangers'ı 2-0 mağlup etmesine rağmen penaltılarda havlu atan Mourinho, ligde ise iddialı takımlara diş geçiremedi.
Fenerbahçe bu sezon ligde Galatasaray'dan 2 maçta 1 puan, Samsun'dan 2 maçta 2 puan, Eyüp'ten ise 1 maçta 1 puan alabildi, Beşiktaş'a ise kaybetti. İlk 5'teki takımları hiç yenemeyen Portekizli teknik adam; tek büyük maç zaferini deplasmanda 3-2'lik skor ile Trabzonspor'a karşı yaşadı.
BEŞİKTAŞ MAÇI DA KADIKÖY'DE
Bu sezon ligde 2 kez mağlup olan Sarı-Lacivertliler; iç sahada Galatasaray'a 3-1, Beşiktaş'a ise deplasmanda 1-0 kaybetti. Mourinho bu hafta Kadıköy'de 2 derbi oynayacak. Mayıs ayının ilk haftasında ise Beşiktaş gelecek. Siyah-Beyazlılar bu sezon derbi performansıyla dikkat çekiyor.
Galatsaray'a göre fikstürü daha kolay denilen Fenerbahçe iç sahada Beşiktaş'tan sonra sezonun sonuna doğru Eyüp'le de oynayacak. Ancak o tarihe kadar Mou'nun önce bu 2 kritik sınavdan çıkması gerekiyor.
Ancak aksi sonuçlarla F.Bahçe kariyerini tehlikeye de atabilir. Büyük maç performansı eleştiri konusu olan deneyimli hoca; 2 Nisan'da Galatasaray, 6 Nisan'da Trabzonspor'la Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
TEK ZAFERİ TRABZONSPOR'A KARŞI
Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elenen, Avrupa Ligi'nde ise Kadıköy'de 3-1 yenildiği Rangers'ı 2-0 mağlup etmesine rağmen penaltılarda havlu atan Mourinho, ligde ise iddialı takımlara diş geçiremedi.
Fenerbahçe bu sezon ligde Galatasaray'dan 2 maçta 1 puan, Samsun'dan 2 maçta 2 puan, Eyüp'ten ise 1 maçta 1 puan alabildi, Beşiktaş'a ise kaybetti. İlk 5'teki takımları hiç yenemeyen Portekizli teknik adam; tek büyük maç zaferini deplasmanda 3-2'lik skor ile Trabzonspor'a karşı yaşadı.
BEŞİKTAŞ MAÇI DA KADIKÖY'DE
Bu sezon ligde 2 kez mağlup olan Sarı-Lacivertliler; iç sahada Galatasaray'a 3-1, Beşiktaş'a ise deplasmanda 1-0 kaybetti. Mourinho bu hafta Kadıköy'de 2 derbi oynayacak. Mayıs ayının ilk haftasında ise Beşiktaş gelecek. Siyah-Beyazlılar bu sezon derbi performansıyla dikkat çekiyor.
Galatsaray'a göre fikstürü daha kolay denilen Fenerbahçe iç sahada Beşiktaş'tan sonra sezonun sonuna doğru Eyüp'le de oynayacak. Ancak o tarihe kadar Mou'nun önce bu 2 kritik sınavdan çıkması gerekiyor.