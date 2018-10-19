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MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek

Sezonun 16. yarışı, 21 Ekim Pazar günü Japonya'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek
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19 Ekim 2018 13:05
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı, Japonya'nın ev sahipliğinde 21 Ekim Pazar günü düzenlenecek.

Motegi kentindeki 4,8 kilometrelik Twin Ring Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

Geride kalan 15 ayağın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 271 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 194

3. Valentino Rossi (İtalya): 172

4. Maverick Vinales (İspanya): 146

5. Jorge Lorenzo (İspanya): 130

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