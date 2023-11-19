MotoGP Katar Grand Prix'inde kazanan Fabio Di Giannantonio

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Gresini Racing Ducati takımından İtalyan pilot Fabio Di Giannantonio birinci olarak kariyerindeki ilk MotoGP zaferine ulaştı.



Sezonun 19. mücadelesi, Ed-Daayin kentindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 22 tur üzerinden düzenlendi.



İtalyan sürücü Giannantonio'nun 41:43.6540'lik dereceyle kariyerindeki ilk birinciliği elde ettiği yarışta, pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi veren lider İtalyan pilot Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ikinci olurken İtalyan sürücü Luca Marini (Mooney VR46) ise üçüncü oldu.



Pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi veren lider Bagnaia ile ikinci Prima Pramac'tan İspanyol Jorge Martin arasında sezonun son yarışına girilirken 21 puan fark bulunuyor. Martin, Katar Grand Prix'sini, 10. sırada bitirerek lider Bagnaia ile arasındaki farkın açılmasını engelleyemedi.









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