Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu Markieff Morris, efsane oyuncu Kobe Bryant'ın ölümünün Lakers'ın 2020'de bubble'da şampiyonluğu kazanmasına ilham veren faktör olduğunu söyledi.



Bryant'ın Ocak 2020'de vefat etmesinden on ay sonra şampiyonluğu kazanmış olan Lakers, NBA her ne kadar aynı sene yayılan KOVID-19 salgını nedeniyle sezonunu askıya almak zorunda kalmış olsa da, Orlando'daki bubble'da takımın 17. şampiyonluğunu kazanarak efsane oyuncusunun anısına saygı duruşunda bulunmuştu.



Morris, 'All the Smoke' isimli podcast'te bu başarıya yol açan en önemli faktörü şu şekilde paylaştı:



"Kobe'nin ölümü sonrası, takımda onun için kazanmamız gerektiği havası hakim olmuştu. Şampiyon olma şansı en yüksek takım olduğumuzu bildiğimiz için, bubble'a gitme konusunda en çok baskı yapan takımlardan da biriydik. Ne olursa olsun ya da karşımıza kim çıkarsa çıksın, kazanacaktık. Basketbol kariyerimde şimdiye dek en odaklı olduğum dönemdi."



Kobe, kızı Gianna da dahil olmak üzere toplam dokuz kişinin hayatına mal olan helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.