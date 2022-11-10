Montero: 'Her gün çalışacağım'

Francesco Montero, Serik Belediyespor maçı sonrası konuştu.



İspanyol savunmacı maç sonu açıklamasında, "İyi bir mentalite gösterdik. Kazanmak için gerekeni yaptık. İyi de oynadığımızı düşünüyorum. Hocamızın bizden istediklerini yapmak için her gün çalışıyoruz. Valerin hocanın benimle ilgili bir kanati vardı ve oynamadım. Şenol hocanın gözüne girmek için elimden geleni yapacağım. Her gün çalışacağım." ifadelerini kullandı.



Montero, bu sezon toplamda 4. maçına çıkarken mücadelede Redmond'un golünün de asistini yaptı.





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