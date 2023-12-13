New York Knicks'in pivotu Mitchell Robinson'ın ayak bileğinden ameliyat olacağı ve 8-10 hafta içinde yeniden değerlendirilmeye alınacağı bildirildi.



Knicks, Robinson'un bu hafta sol ayak bileğinden ameliyat olacağını ve 8 ila 10 hafta içinde yeniden değerlendirilmesinin beklendiğini açıkladı.



Sakatlığı geçtiğimiz Cuma günü Boston Celtics'e karşı alınan 133-123'lük mağlubiyette geçirmiş olan Robinson, bu sezon 6,2 sayı, 10,3 ribaund, 1,5 top çalma ve 1,3 blok ortalamalarına sahipti.





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