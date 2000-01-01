Mitchell, hatasını üstlendi: "Benim açımdan korkunçtu!"

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, dün akşam Denver Nuggets'a karşı oynanan playoff karşılaşmasının son bölümünde yaptığı hatanın sorumluluğunu üstlendi.



Mitchell, takımının 135-125'lik yenilgisinde 57 sayı atmıştı. Bununla birlikte, normal sürenin son iki dakikasında yaptığı bir 8 saniyelik yarı saha ihlaliyle, kritik bir hata yapmıştı.



Genç yıldız, maç sonrasında şu ifadeleri kullandı:



"Bir lider olarak ve o zamanlar oyun kurucu olarak bu benim hatam. Bu benim açımdan korkunç. Bunu başka bir şekilde açıklamamın bir yolu yok. Topu getirirken ağırdan alıyordum, ve daha bilinçli olmalıydım. Bunun maçın çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda, mağlubiyeti tek bir pozisyona yüklemeyeceğim, ama bu çok önemli bir bölümdü."



Nuggets oyuncusu Jamal Murray, dördüncü çeyreğin bitimine 1:39 kala, Utah ile aradaki farkı bir sayıya düşürmek için bir üçlük isabeti bulmuştu. Kanadalı oyuncu, bu ivmeyi uzatma periyoduna da taşıdı ve normal sürenin sonrasında 10 sayı daha bularak, 36 sayı ile playoff kariyerinin rekorunu kırmış oldu.



Mitchell şöyle devam etti:



"Elbette uzatmada böyle kaybetmek zor. Ama daha bir sürü maç olacak ve bence çocuklar, ben de dahil olmak üzere hazırız. Pek çok şeyi doğru yaptık. Çizim tahtasına geri dönüp, hazır olmamız lazım."



Mitchell'in hücum patlaması, kendisini seçkin bir noktaya taşımış oldu. Bir NBA playoff maçında Michael Jordan ve Elgin Baylor'dan sonraki en skorer oyuncu olmayı başardı. Ayrıca Karl Malone'un takım tarihindeki 50 sayılık rekorunu da geride bırakmış oldu.



