Mitchell, bu sene smaç yarışmasına katılmıyor

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Donovan Mitchell, Smaç Yarışması şampiyonu ünvanını bu yıl Charlotte'da düzenlenecek All-Star Haftasonu'nda korumayacak.22 yaşındaki Mitchell, bunun yerine Utah Jazz'in playofflara adım atmasına yardım etmeye odaklandığını ve kararın "zor" olduğunu söyledi:Mitchell, Şampiyon ünvanını Charlotte'da savunmama kararını "Zorlu" olarak nitelendirdi, çünkü All-Star haftasonunu çok sevdiğini belirtti. Ancak geçen yıldan sonra gerçekten yorgun olduğunu ve dinlenmeye yetişmekte zorlandığını da ekledi: