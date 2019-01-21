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Mitchell, bu sene smaç yarışmasına katılmıyor

Donovan Mitchell, Smaç Yarışması şampiyonu ünvanını bu yıl Charlotte'da düzenlenecek All-Star Haftasonu'nda korumayacak.

Donovan Mitchell, Smaç Yarışması şampiyonu ünvanını bu yıl Charlotte'da düzenlenecek All-Star Haftasonu'nda korumayacak.

22 yaşındaki Mitchell, bunun yerine Utah Jazz'in playofflara adım atmasına yardım etmeye odaklandığını ve kararın "zor" olduğunu söyledi:

"Geçen yıl smaç yarışmasına katılmayı çok sevdim ve çok eğlenceliydi, ancak çok fazla odak, pratik ve hazırlık gerektirdiğini de biliyorum. Şu an aklım gerçekten de ekibimin sezonun ikinci yarısında derin bir koşu yapmasına yardımcı olmak. Haftasonu için çok heyecanlıyım, harika etkinliklerin bazılarının bir parçası olacağım."

Mitchell, Şampiyon ünvanını Charlotte'da savunmama kararını "Zorlu" olarak nitelendirdi, çünkü All-Star haftasonunu çok sevdiğini belirtti. Ancak geçen yıldan sonra gerçekten yorgun olduğunu ve dinlenmeye yetişmekte zorlandığını da ekledi:

"Kesinlikle. Kesinlikle tekrar katılmak isterdim. Şu anda geçen sezon olan her şeyi de dikkate alınca, All-Star'daki bu etkinliğe katılmadan sezonun nasıl olacağını da görmek istedim sanırım, ikisini karşılaştırmak için. Bunların hepsi benim için bir öğrenme tecrübesi."





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