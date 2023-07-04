Milwaukee Bucks, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Malik Beasley ile tek yıllığı 2,7 milyon dolarlık minimum kontrat üzerine anlaşmaya vardı.



Los Angeles Lakers, serbest oyuncu dönemi başlamadan önce Beasley'nin 16.5 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmamayı tercih etmişti.



Kariyerinde %37,8'lik üçlük isabetine sahip olan Beasley, geçtiğimiz sezon Lakers ile Utah Jazz formalarıyla 12,7 sayı, 3,5 ribaund ve 1,5 asist ortalamaları yakalamıştı.



26 yaşındaki oyuncu, Lakers'ın 16 playoff maçının 11'inde %29.4 şut isabetiyle 3.0 sayı ortalaması yakalayarak sıkıntılı bir playoff dönemi geçirmişti.



