Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni adresi belli oldu

Kariyerine Lokomotiv Kaliningrad'da devam eden Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; X.com
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni adresi belli oldu
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17 Aralık 2024 11:06
Son güncelleme 17 Aralık 2024 11:07
Filenin Sultanları'nın vazgeçilmez isimlerinden olan Ebrar Karakurt yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Sultanlar Ligi'nin devlerinden Eczacıbaşı Dynavit, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad'da forma giyen Ebrar Karakurt'un gelecek sezon Eczacıbaşı'na transfer olacağı iddia edildi.

ECZACIBAŞI'NDA SMAÇÖR OLARAK OYNAYACAK

Eski voleybolcu Özlem Özçelik, TRT Spor canlı yayınında Ebrar Karakurt'un Eczacıbaşı'na smaçör olarak transfer olduğunu açıkladı. Özçelik, "Ebrar Karakurt, Eczacıbaşı Dynavit'e smaçör olarak seneye gelecek." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİM"

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan röportajda Ebrar Karakurt, "İtalya'yı deneyimledim. Rusya'yı deneyimledim. Ben evimi özledim. Eğer Amerika Ligi iyi bir seviyeye gelirse Türkiye'den sonra Amerika'yı da deneyimlemek isterim. Ama şu anda değil." cevabını vermişti.

TÜRKİYE'DE VAKIFBANK VE THY'DE OYNADI

Karakurt, VakıfBank altyapısından yetişti. Milli voleybolcu daha öncesinde; Balıkesir DSİ, Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank A takımı, Türk Hava Yolları ve Igor Gorgonzola Novara kulüplerinde forma giydi.

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