Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni adresi belli oldu

Filenin Sultanları'nın vazgeçilmez isimlerinden olan

yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.





Sultanlar Ligi'nin devlerinden Eczacıbaşı Dynavit, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad'da forma giyen Ebrar Karakurt'un gelecek sezon Eczacıbaşı'na transfer olacağı iddia edildi.





ECZACIBAŞI'NDA SMAÇÖR OLARAK OYNAYACAK



Eski voleybolcu Özlem Özçelik, TRT Spor canlı yayınında Ebrar Karakurt'un Eczacıbaşı'na smaçör olarak transfer olduğunu açıkladı. Özçelik, "Ebrar Karakurt, Eczacıbaşı Dynavit'e smaçör olarak seneye gelecek." ifadelerini kullandı.





"TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİM"



Geçtiğimiz günlerde yayınlanan röportajda Ebrar Karakurt, "İtalya'yı deneyimledim. Rusya'yı deneyimledim. Ben evimi özledim. Eğer Amerika Ligi iyi bir seviyeye gelirse Türkiye'den sonra Amerika'yı da deneyimlemek isterim. Ama şu anda değil." cevabını vermişti.





TÜRKİYE'DE VAKIFBANK VE THY'DE OYNADI



Karakurt, VakıfBank altyapısından yetişti. Milli voleybolcu daha öncesinde; Balıkesir DSİ, Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank A takımı, Türk Hava Yolları ve Igor Gorgonzola Novara kulüplerinde forma giydi.



