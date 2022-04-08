Milli sürat patenci Furkan Akar Short Track'ta finalde!

Milli sürat patenci Furkan Akar, Short Track Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sürat patenci Furkan Akar Short Track'ta finalde!
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08 Nisan 2022 21:38
Milli sürat patenci Furkan Akar, Kanada'da düzenlenen Short Track Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Montreal şehrinde düzenlenen Short Track Dünya Şampiyonası'nda Furkan Akar, 1500 metre mesafe yarışlarında yarı finale çıktı.

Milli sporcu Cumartesi TSİ 20.49'da başlayacak 1500 metre yarı final yarışlarında mücadele edecek.

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