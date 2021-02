Milli judocu Bilal Çiloğlu'nun hedefi; EGO Spor ile olimpiyat madalyası

Milli judocu Bilal Çiloğlu, Galatasaray'dan EGO Spor Kulübü'ne transferini ve yeni hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.



Milli sporcu, "Başta Akın Hondoroğlu başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Son bir yıldır eski kulübümle bazı konularda anlaşmazlıklar vardı. Kovid-19'un da araya girmesiyle biraz daha perçinlendi. Daha sonra konuştuk, anlaşamadık." dedi.



Bilal Çiloğlu, "Olimpiyat yolculuğunda beni daha iyi etkileyebilecek ve huzurlu bir şekilde antrenmanlarıma, kamplarıma, işime odaklanabilmem için önemli bir etken bu transfer. EGO Spor Kulübü hem destek hem motivasyon olarak iyi bir başlangıç oldu." diye konuştu.



Milli judocu Galatasaray'dan ayrılma sebebine ilişkin duygularını şöyle dile getirdi:



"Özellikle profesyonel sebepler, daha profesyonel bir anlayış, olimpik sporcuya gösterilen değer. Aslında ben fanatik bir Galatasaraylıyım. Buna rağmen transferimdeki sebep tamamen profesyonellik ve spor yaşantımla alakalı. Çünkü olimpiyatlara her manada hazır olmam için psikolojik olarak huzurlu ve kafam rahat bir şekilde çalışmalarıma devam etmem gerekiyordu. Bu yüzden EGO Spor'a transferimin daha faydalı olacağına inandık. Şu anda ilk karşılanma, imza törenimiz, diğer şeyler çok güzel oldu. Çok güzel değer gösterdiler, ağırladılar, bundan sonrası için de umudum çok iyi. Hayırlı olsun, iyi olacağına inanıyorum."



- "Dünya sıralamasında ikinci sıraya kadar ilerledim, olimpiyat kotasını garantiledim"



Galatasaray ile elde ettiği başarılara yönelik soru üzerine de ay-yıldızlı sporcu, "Galatasaray'da 3 seneye yakın yarıştım. Galatasaray'da dünya şampiyonluğu, grand slam, grand prix şampiyonlukları yaşadım bireysel olarak. Takım olarak da 5-6 yıldır Galatasaray erkekler judo takımı şampiyon olamamıştı, geldiğim yıldan itibaren erkekler Judo Süper Lig'de 2 yıl üst üste şampiyon olduk. Onun dışında dünya sıralamasında ikinci sıraya kadar ilerledim, olimpiyat kotasını garantiledim. Şu anda olimpiyatlara 6 ay kala birlikteliğimizi sonlandırdık." ifadelerini kullandı.



Transferinin maddi nedenlerden kaynaklanmadığını dile getiren Bilal Çiloğlu, "Maddi kısım benim için her zaman ikinci, üçüncü plandaydı. Ben Galatasaray'a gelirken de çok fazla fedakarlıklar gösterdim. Hiç bir judocunun gösteremeyeceği maddi fedakarlıklarla geldim. Şu anda bu denge bozulduğu için daha iyi hissetmem gerekiyordu. Yeni bir başlangıç yapmam gerekiyordu ve bu da EGO Spor oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Başkent kulübünün olimpiyatlar konusunda çok heyecanlı olduğunu dile getiren milli sporcu şöyle devam etti:



"Başkanımız olimpiyatlar için çok heyecanlı, bize de bunu yansıttı. Karar vermemde önemli etken oldu. Bu süreçte verilen destek çok önemli. Bundan sonra da olimpiyat başarısı için ülkeme, Türk sporuna katkı sağlamam başarıyla olacak, madalya almam ile olacak. Bunu sağlayabilmem adına bu değişikliği yapmam gerekli olmuştu. Aslında daha önce Galatasaray'da kalabilmek için çabaladım ama bu yeni kapının daha iyi ve motive edeceğine inandık, çok mutluyum."



- EGO Spor Kulübü törenle Bilal Çiloğlu'na imzayı attırdı



Başkent ekibinin kulüp binasını ve salonlarını gezdiğini, çok güzel bir imza töreniyle EGO Spor'a 'merhaba' dediğini belirten milli sporcu, "Kulübün antrenörleriyle önceden de tanışıyordum. Her zaman bizim başarımızla mutlu olan insanlardı. Onların samimiyetleri ve bana gösterdikleri değer gerçekten hissediliyor, bu çıkarların dışında bir olay. Takımdan da tanıdığım bir çok sporcu, kardeşim, arkadaşım var. Antrenmanlarına da girdim bir kaç kez. Güzel bir karşılama oldu benim için." yorumunda bulundu.



EGO Spor'un yeni bir oluşumla cimnastikte ve judoda da adını duyurmak istediğine işaret eden Bilal Çiloğlu, "Cimnastik transferleri de yaptılar. Cimnastik Milli Takımı Kaptanı Ümit Şamiloğlu gibi büyük bir cimnastikçinin önderliğinde gidiyor takım. Judoda da benim transferimle gerçekten başarılı bir olimpik sporcu havuzu oluşturmak istiyorlar. Güzel bir hırs sebebi, olimpiyatlar için yeni bir sayfa açılan yerde bu sayfanın yeni bir satırı olmak." dedi.



Bilal Çiloğlu, "Olimpiyatlarda benim hedefim her zaman madalyaydı zaten, olimpiyatlara gidebilmek benim için hedef değildi. EGO Spor Kulübü başkanının ve antrenörlerimizin heyecanıyla beraber daha istekliyiz. Hedefim Tokyo'da tabii ki altın madalya, Allah'ın izniyle kürsüye çıkacağıma inanıyorum." şeklinde konuştu.



- "Takımımıza çok güveniyorum"



Doha Masterler Judo Turnuvası'nda elinden hafif bir sakatlık yaşadığını ve iyileşme arifesinde olduğunu belirten ay-yıldızlı sporcu, katılacağı ilk şampiyona için de "Nisanda yapılacak Antalya Grand Slam'a katılmayı planlıyoruz. Sonrasında Paris Grand Slam ve Avrupa Şampiyonası var. Bu üç turnuvada EGO Spor adına boy göstermek istiyorum." dedi.



Olimpiyat kotası için bir sıkıntısı olmadığını ifade eden milli sporcu, Tokyo Olimpiyatları'na dünya sıralamasında ilk 8'de hatta ilk 4'te gitmeyi istediğini, bunun kurallar konusunda biraz daha rahatlatıcı etkisi olduğunu söyledi.



Türkiye'nin 21 yıllık olimpiyat madalyası hasretinin de Tokyo'da dineceğine inandığını belirten Bilal Çiloğlu, "Takımımıza çok güveniyorum, bütün camia bunun farkında son 20 yılın en formda, en başarılı kota sayısı olarak da en yüksek takımıyız. Şampiyonalarda sürekli madalya alan çok iyi bir takımımız var. Temennim en fazla sayıyla gidebilmek, inşallah bu 7-8'i bulur." diyerek sözlerini tamamladı.