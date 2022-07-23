Milli atletler EYOF için Slovakya'ya gitti

2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2022) mücadele verecek milli atletler, Slovakya'ya gitti. Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliğinin Banska Bystrica kentinde 24-30 Temmuz tarihlerinde 50 ülkeden sporcuların katılımıyla 16'ncısını organize edeceği 18 yaş altı spor festivalinde 28 ay-yıldızlı atlet mücadele verecek.



KAÇ MADALYAMIZ VAR?



EYOF'ta atletizm branşında 10 altın, 10 gümüş, 13 bronz madalyası bulunan Türkiye, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2019'da düzenlenen festivalde 27 madalya (11 altın, 6 gümüş, 10 bronz) kazanmıştı. Milli sporcular, 1991 yılından beri yapılan Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 107 madalya etti.



Slovakya'da yarışacak milli sporcular şunlar:



ERKEKLER



"100-200 metre: Melih Candaş, 400 metre: Eren Keser, 800 metre: Mazlum Tuncer, 1500 metre: Muhammet Ağgün, 3000 metre: Azat Özkan, 2000 metre engelli: Musab Kundakçı, 110 metre engelli: Emirhan Genç, cirit atma: Mahmutcan Çalışır, yüksek atlama: Yasir Kuduban, uzun atlama: Yusuf Şenödeyici, üç adım atlama: Emre Çolak, gülle atma: Erdem Gündemir, çekiç atma: Murat Çağatay Yazıcı, yürüyüş: Furkan Yaran."



KADINLAR



"100-200 metre: Zeynep Kaya, 400 metre: Edanur Tulum, 800 metre: Behiye Yavaşça, 1500 metre: Ayça Fidanoğlu, 3000 metre: Edibe Yağız, 2000 metre engelli: Ceren Kılıç, 100 metre engelli: Defne Tuna, yüksek atlama: Damla Özgül, uzun atlama: Elif Aydın, sırıkla atlama: Cemile Güner, gülle atma: Özlem Özcan, disk atma: Zeynep Öz, çekiç atma: Naz Baykal, cirit atma: Nisanur Akdoğan."





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