Eski Miami Heat forveti Mike Miller, Los Angeles Lakers guardı Avery Bradley sezonda oynamama kararı verdikten sonra, LeBron James'e kadroda boş yer olup olmadığını sordu.



Bradley, NBA sezonunun Orlando'daki devamına katılmamayı seçti ve sonuç olarak Miller, Bradley'nin kadro boşluğunu doldurmakla ilgileniyor gibi görünüyor.



Miller, sarkastik bir şekilde yazdığı belli olan şu tweeti attı:



"Boş yer var mı @KingJames?"



Miller, 2012 ve 2013 yıllarında Miami'nin arka arkaya şampiyon olduğu takımlarda önemli bir rol oynamıştı. Yıllar boyunca %40.7'lik bir kariyer üçlük isabetine sahip olduğundan ötürü, kendisi oldukça keskin bir şutör olarak ün kazanmıştı.



Ancak, şu anda 40 yaşında olan Miller, üç sezondur NBA'de forma giymedi ve en son, 2016-17 sezonunda Denver Nuggets için 20 maçta oynamıştı.



O sezon Miller maç başına yalnızca 7.6 dakika süre almıştı. Memphis Grizzlies'te oynadığı 2013-14 sezonundan bu yana, hiçbir sezonda 20 dakikadan fazla süre ortalaması yakalamamıştı.



Şu sıralar, J.R. Smith, Bradley'in Lakers'daki yerini dolduracak öncü aday gibi görünüyor.



