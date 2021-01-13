Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yeni teklifini sunmaya hazırlanıyor.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; yıllık 2.5 milyon euro kazanan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na yıllık net 4 milyon euro'luk bir sözleşme önerecek. Maaşın dışında sözleşmesine özel bonus maddeleri de eklenecek.



Uzun süredir Milan ile sözleşme görüşmelerini yürüten Hakan Çalhanoğlu'nun temsilcileri, çarşamba gün içerisinde Milanello'ya giderek bir kez daha yönetimle görüşme gerçekleştirecek.



Stefano Pioli döneminde Milan'ın en etkili silahlarından biri haline gelen 26 yaşındaki Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 24 resmi maçta 6 gol atıp 9 asist yaptı.



