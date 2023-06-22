Middleton 40 milyon doları reddetti, serbest kalıyor

Milwaukee Bucks forveti Khris Middleton'ın kontratındaki 40 milyon dolarlık opsiyonunu reddederek serbest oyuncu olmaya karar verdiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Middleton 40 milyon doları reddetti, serbest kalıyor
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22 Haziran 2023 11:52
Milwaukee Bucks forveti Khris Middleton'ın kontratındaki 40 milyon dolarlık opsiyonunu reddederek serbest oyuncu olmaya karar verdiği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Middleton'ın bu yaz serbest oyuncu olmak için Bucks'la olan 40 milyon dolarlık opsiyonunu reddettiğini söyledi.

Bu sezon sakatlıklarla uğraşan ve üretiminde düşüş yaşayan Middleton'ın, birkaç hafta önce Milwaukee'nin koçluk arayışına yardımcı olduğu için takımda kalmaya devam edebileceği düşünülüyor.

Middleton'ın son sözleşmesi, 2019 yazında Bucks ile imzaladığı beş yıllığı 178 milyon dolarlık sözleşmeydi.

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