Michy Batshuayi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3'e girdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şanssız bir dönem geçiren Michy Batshuayi, ilginç bir istatistiğe imza attı.



Beşiktaşlı yıldız, Devler Ligi'nin en fazla mesafe kat eden 3. santrforu konumunda. 28 yaşındaki futbolcu, bu istatistikte Portolu Mehdi Taremi ve Ajax'lı Haller'in ardından 3. sırada.



Taremi, 3 karşılaşmada 1 gol - 1 asistle oynarken 33.6 km koştu. 6 gol, 2 asist üreten Haller, 32.5 km mesafe koştu.



30.5 km koşan Batshuayi ise gol ya da asist üretemedi.





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