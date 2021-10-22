Michy Batshuayi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3'e girdi!

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Şampiyonlar Ligi'nde bir istatistikle öne çıkıyor.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Michy Batshuayi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3'e girdi!
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22 Ekim 2021 14:03
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şanssız bir dönem geçiren Michy Batshuayi, ilginç bir istatistiğe imza attı.

Beşiktaşlı yıldız, Devler Ligi'nin en fazla mesafe kat eden 3. santrforu konumunda. 28 yaşındaki futbolcu, bu istatistikte Portolu Mehdi Taremi ve Ajax'lı Haller'in ardından 3. sırada.

Taremi, 3 karşılaşmada 1 gol - 1 asistle oynarken 33.6 km koştu. 6 gol, 2 asist üreten Haller, 32.5 km mesafe koştu.

30.5 km koşan Batshuayi ise gol ya da asist üretemedi.


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