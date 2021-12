Metta: "Wallace'la aramdaki tek ilişki, o kavga"

Metta Sandiford-Artest, 2004'teki "Malice of the Palace" olayının baş rollerinden Detroit Pistons efsanesi Ben Wallace ile arasında şu anda hiçbir sorun olmadığını açıkladı.



Efsane oyuncu Shaquille O'Neal'ın 'The Big Podcast'indeki en son bölüme katılan Metta, Wallace ile ünlü kavga sonrası herhangi bir sürtüşme yaşamadığını ve kendisiyle tek sorununun, kazandığı bazı ödülleri kendisinin hakettiğini düşünmesi olduğunu belirtti.



"Ben ile hiçbir zaman bir problemim olmadı. İnsanlar istediklerini söyleyebilirler. Ben ile tek problemim, kazandığı ödüllerden birkaçının benim olması gerektiğine inanmamdı, bu kadar."



"BEN'LE TEK İLİŞKİMİZ, O KAVGAYDI"



Metta, Hall of Fame oyuncuya şapka çıkardığını ve aynı zamanda tüm zamanların en iyi savunma oyuncularından biri olarak yapmayı başardıklarını kıskandığını da sözlerine ekledi:



"Ben'e saygı duyarım. Savunmayı bu kadar çok seven birinin onurlandırılmasından keyif alıyorum ve ayrıca bunu kıskanıyorum, çünkü bu benim istediğim bir şeydi. Ligdeki en iyi savunma oyuncusu ve gelmiş geçmiş en iyi kanat savunucularından biri olmak istiyordum. Bununla birlikte, Ben ile hiçbir ilişkim yok. Sahip olduğum tek ilişki, o kavga olayıydı."



2004'teki ünlü kavga, 10 oyuncunun uzaklaştırma cezası almasına ve NBA arenalarında alkol satışlarının sınırlanarak, oyuncu güvenliğinin artırılmasına neden olmuştu. Wallace altı maç ceza alırken, eskiden Ron Artest olarak bilinen Sandiford-Artest, Reggie Miller ve Indiana Pacers'ın şampiyonluk umutlarını yerle bir eden ağır bir cezaya çarptırılmış ve 2004-05 sezonunun geri kalanı için ihraç edilmişti.