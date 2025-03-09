Metin Öztürk: 'Puan farkı 7'ye çıktı'

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Metin Öztürk, şu sözleri kullandı;
"Bugün bir açıklama yapmayacağız arkadaşlar. 3 puanı aldık. 7 puana çıktı fark. Biz şu anda tamamen Cuma günü oynayacağımız maça konsantreyiz."
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Metin Öztürk, şu sözleri kullandı;
"Bugün bir açıklama yapmayacağız arkadaşlar. 3 puanı aldık. 7 puana çıktı fark. Biz şu anda tamamen Cuma günü oynayacağımız maça konsantreyiz."
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