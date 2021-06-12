Metin Öztürk: 'Galatasaray'ı fabrika ayarlarına döndürmek için geliyoruz'

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



19 Haziran'da gerçekleştirilecek olan olağan seçim genel kurulda yarışacak olan başkan adaylarından İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Mehmet Yiğit Şardan da kürsüye çıktılar.



Başkan adaylarından Metin Öztürk, kürsüye ikinci konuşmacı olarak çıkarak şu ifadeleri kullandı:



"Pandemi süreci hem ekonomik hem psikolojik manada hepimizi yordu. Bizim ana hedefimiz; 44 kişilik yönetim kurulumuzla beraber Galatasarayımızı (son dönemde çok üzüldük; İbra-ibrasızlık benzer konularda) mahkeme köşelerinden kurtarmak, Galatasarayımızı fabrika ayarlarına döndürmek. Üç yıllık süreç için geliyoruz. Tüm taahhütlerimizin arkasındayız. Üç yılda da bu taahhütlerimizin hepsini yapacağız. Geçmiş iki tane Mali Genel Kurul var. Önümüzdeki bir yıl içerisinde bir tane daha yapılması gereken Mali Genel Kurul var. Tüzükte son dönemde bizi mahkemelerde yoran mali ibra-ibrasızlıkta bir rahatlama yaratmak için bu Mali Genel Kurul'un iki güne çıkarılması, en azından bizim yönetimimiz tarafından öyle gözlemleniyor birinci gün herkes kendi konularını anlatır. İkinci gün de oylar sandığa atılır el kaldırma gibi yöntemler kalkar ve arkasından ibra olmazsak ceketimizi alır gideriz."



"Bu kısa süreçte futbol takımımızın, Kemerburgaz'da antrenman yapar hale gelmesini istiyoruz. Sizler teveccüh gösterirseniz 28 Mayıs 2022 tarihinde tam bir yıl sonra sizin onayınıza tekrar mazhar olmak üzere kulübümüzü seçimlere götüreceğiz. Rehabilitasyon yapmazsanız sağlıklı sonuçlar alamazsınız. Bundan önceki yönetimler ellerinden gelen gayretleri göstermişlerdir. Ama gösteriyor ki bu pandemi döneminde yapılamayan iki Mali Genel Kurul ve önümüzde gelecek Mali Genel Kurul son dönemde gelen üyeler, bu üyelerin hiçbir kusuru yok. Neticede üye olmuşlardır ama pandemi dönemine denk gelmiştir. Onun için bu tartışmalara son verip, Galatasaray değerleri etrafında toplanıp en azından biz seçilirsek tüm taahhütlerimizi yerine getireceğiz. 28 Mayıs 2022'de de kulübümüzü seçime götüreceğiz. Diğer ekiplere başarılar diliyoruz. Her zaman söyledik; gerek sponsorlarımızla gerek enerjimizle hangi başkanımız kazanırsa kazansın biz onun emrindeyiz. Zaten Galatasaray, böyle bir kulüptür ve böyle bir değerler bütünüdür."



