Mert Hakan Yandaş, gol sevincinin sırrını açıkladı!

Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor'da galibiyet golünü kaydeden Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Gol sevincinin Alanyaspor tarafından yanlış anlaşıldığını söyleyen Mert Hakan, "Biz, sezonun ilk yarısını çok güzel bir şekilde geçirdik. 4-5 hafta kötü giden bir süreç oldu ve bazı kesimler bize sırtını döndü." diye konuştu.