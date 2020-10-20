İLK GOLÜ ATAN KAZANAMADI

LUCESCU TARİHE GEÇTİ

Dinamo Kiev'i 4 yıl sonra gruplara taşıyan 75 yaşındaki Mircea

Lucescu

, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en yaşlı teknik adam oldu.

'nde sezonun açılış maçlarından birinde, deplasmandaile karşı karşıya geldi. NSC Olimpiyskiy Stadı'nda oynanan mücadeleyi Juventus 2-0'lık skorla kazandı.Juventus'a galibiyeti getiren goller, 46. ve 84. dakikalarda yeni transfer Alvaro Morata'dan geldi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Merih Demiral, 19. dakikada Chiellini'nin sakatlığı sonrasında oyuna dahil oldu.G Grubu'nun 2. haftasında Juventus evinde Barcelona ile dev maça çıkacakken, Dinamo Kiev deplasmanda Ferençvaros'a konuk olacak.Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk golü Morata'dan geldi. Tarihteki bir istatistik, Juventus taraftarlarını endişelendirebilir. Devler Ligi'nde daha önceki yıllarda sezonun ilk golünü atan hiçbir takım, şampiyonluğa ulaşmaya başaramadı.Juventus, daha önce açılış golünü attığı 1997-98 sezonunda finalde Real Madrid'e mağlup olmuştu.