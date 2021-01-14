Menemenspor, Berkay Samancı'yı renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Berkay Samancı'yı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Menemenspor, Berkay Samancı'yı renklerine bağladı
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14 Ocak 2021 20:42
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Berkay Samancı'yı transfer etti. 

Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada, 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu FK'de mücadele eden orta saha oyuncusu 31 yaşındaki Berkay Samancı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel futbol yaşantısına Kocaelispor'da başlayan Samancı, sırasıyla Bucaspor, Adana Demirspor, Altınordu, Manisaspor ve Niğde Anadolu FK takımlarında forma giydi. 



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