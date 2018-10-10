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Melih Gökçek tweet attı, Konyaspor iptal etti

Konyaspor, Osmanlıspor ile oynayacağı hazırlık maçını iptal ettiklerini açıkladı. Bu kararın Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in twitter hesabından Atiker Konyaspor'un sezon başında İspanyol dizisi La Casa De Papel formatında forma tanıtımını eleştirmesinin ardından alınması dikkat çekti.

Kaynak: DHA
Melih Gökçek tweet attı, Konyaspor iptal etti
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10 Ekim 2018 12:26
Süper Lig'e verilen milli maç arasında Osmanlıspor ile cumartesi günü hazırlık maçı yapmayı planlayan Atiker Konyaspor, bu maçı iptal ettiklerini açıkladı. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Hafta sonu Osmanlıspor ile oynayacağımız hazırlık maçı görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir" denildi.

İPTAL SEBEBİ GÖKÇEK'İN TWEET'İ Mİ?

Atiker Konyaspor'un aldığı kararın, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in twitter hesabından "Konyaspor'un forma tanıtımını, Netflix formatında bir video kliple yapmasını anlamak mümkün değil. Netflix ideolojik bir projedir. Netflix dizisindeki La Casa de Papel karakterleri ve devrimci çav bella marşıyla klip yapmak kimin aklına geldiyse, Konyalılar hesabını sormalı" twiti'nin ardından maçı iptal ettiklerini açıklaması dikkat çekti.






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