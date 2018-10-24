Mehmet Özdilek: 'Trabzon'da 1 puanı içimize sindiremedik'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Kolay kaybetmeyen ve kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım haline gelmek en büyük hedefimiz." dedi.Özdilek, kulüp tesislerinden düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, maçlarda puan almanın çok önemli olduğunu söyledi.Puan almak kadar sahadaki duruşlarının da önemli olduğunu ifade eden Özdilek, şöyle konuştu:Özdilek, önlerinde uzun bir lig serüveninin olduğunu belirterek, bu yolda istikrarlı gitmenin çok önemli olduğunu dile getirdi.diyen Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü:Mehmet Özdilek, ligin 10. haftasında sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçına da değinerek,değerlendirmesinde bulundu.Trabzonspor maçına giderken de rakibi iyi analiz ettiklerini ve iyi çalıştıklarını aktaran Özdilek, her maçta ayrı bir anlayışla sahada olacaklarını sözlerine ekledi.