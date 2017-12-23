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Mecnun Otyakmaz: ''Bu galibiyet armağan olsun''

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş galibiyetini taraftarlara hediye etti.

Kaynak: AA
Mecnun Otyakmaz: ''Bu galibiyet armağan olsun''
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23 Aralık 2017 20:53
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, sahalarında Beşiktaş'ı mağlup etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, galibiyeti taraftarlara hediye etti.

Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivasspor'un oyunda hakimiyeti sağlayan taraf olduğunu söyledi.

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getiren Otyakmaz, "Bundan dolayı çok mutluyuz. İlk yarı itibariyle sıralamada ilk 10 içinde yer almayı arzu ediyorduk, bunu da gerçekleştirdik." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde ilk hedefini tutturduğuna işaret eden Otyakmaz, "Yine ikinci dönemde de bu puanları toplarsak 50'in üzerinde bir puanla ilk 10'unun içerisinde kalmayı başarabiliriz diye düşünüyorum. Bugün taraftarımız da oyuncularımız da çok iyiydi. Bu galibiyeti taraftara hediye ediyorum. Taraftardan başka büyük yok, onlara yeni yıl hediyesi olsun." diye konuştu. 

Otyakmaz, Medipol Başakşehir maçında olduğu gibi Sivasspor'un bu karşılaşmaya da iyi motive olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Demek ki biraz daha iyi motive oluyoruz, ben de onu düşünmeye başladım. Başakşehir geldiğinde lig lideriydi. Beşiktaş'ta buraya geldiğinde Şampiyonlar Ligi grubundan lider çıkmış bir takımdı. Onlara karşı demek ki daha iyi motive oluyoruz. Kaybettiğimiz bazı maçlarda da acaba iyi motive olamadık mı diye düşünüyorum. Bakalım kader bize neyi gösterecek. Avrupa'yı da zorlayabiliriz ama ilk hedefimiz ilk 10 içinde yer almak."

Başkan Mecnun Otyakmaz, karşılaşmada koreografi yaparak güzel bir tablo oluşturan taraftarı da ayrıca tebrik etti.

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