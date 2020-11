McLaren patronu Seidl: 'Herkes Türkiye GP yarışlar ister'

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Türkiye GP'sinin izleyicileri eğlendirme bakımından harika olduğunu ancak kaotik yarışların Formula 1'in genel DNA'sı içerisinde olmadığını söyledi.



"Her iki yönde de Türkiye GP ile ilgili bolca yorum okuduk." diyerek sözlerine başlayan Andreas Seidl, "Hem olumlu hem de olumsuz yönde Türkiye GP'siyle ilgili birçok şey söylendi Elbette, yarış hakkında da... Çok zorlu ve yağmurlu şartlar altında heyecan verici, birçok şeyin yaşandığı muazzam bir yarıştı. Formula 1'i seven herkes araçların böylesine mücadele ettiği yarışlar, geçişler ve manevralar ister. Sürekli aynı arabaların önde gittiği bir yarışı kimse izlemek istemez." ifadelerini kullandı.



McLaren takım patronu Seidl, "Formula 1, aynı zamanda normal koşullar altında, en iyi şekilde dizayn edilmiş araçların en mükemmel performanslarını sunduğu bir arenadır. Normal olarak en iyi araç da en öndedir. Bu Formula 1'in genel DNA'sıdır." dedi.



"2022'DE HER ŞEY MÜKEMMEL OLACAK"



Seidl, "2022'de gelecek yeni teknik kurallar ile ilgili birçok pozitif geri dönüş oldu. Yeniden araçlar birarada ve mücadeleci olabilecek. Finansal sınırlandırmalar da buna hizmet edecek. Bence 2022 için karamsarlığa kapılacak bir nokta yok." sözleriyle konuşmasını noktaladı.