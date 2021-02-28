Max Kruse golle döndü ama galibiyeti getiremedi!

Almanya Bundesliga'da 23. hafta karşılaşmasında Union Berlin, Hoffenheim'ı ağırladı.



An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin golünü 9. dakikada penaltıdan Max Kruse kaydetti. Hoffenheim'ın golünü ise 29. dakikada Schlotterbeck attı.



Konuk ekip Hoffenheim'ın 83. dakikada Kaderabek ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. beraberliğini alan Union Berlin, 34 puanla 7. sırada yer aldı. Union Berlin gibi son 3 maçta 2. beraberliğini alan Hoffenheim ise 27 puanla 11. sırada yer buldu.



Union Berlin, gelecek hafta Bielefeld deplasmanına çıkacak. Hoffenheim ise Wolfsburg'u ağırlayacak.



KRUSE GOLLE DÖNDÜ



Union Berlin'de sakatlığının ardından 86 gün sonra maça çıkan Max Kruse, sahalara adeta golle döndü. Alman futbolcu, bu sezonki 11. maçında 7. golüne ulaşırken, 5 de asist katkısı verdi.



KARIUS, ÜST ÜSTE 3. KEZ SAHADA



Union Berlin'de kaleci Loris Karius, üst üste 3. maçına çıktı. Karius, toplamda ise 5. maçını oynamış oldu.



