Maurizio Sarri, Lazio'da! İşte maaşı

Bir dönem Fenerbahçe'nin de teknik direktör adayları arasında gösterilen Maurizio Sarri, Lazio ile anlaşmaya vardı.



Deneyimli İtalyan teknik adam, 2 yıllık anlaşma sağladığı Lazio'dan senelik 3,5 milyon euro garanti ücret alacak.



Öte yandan sözleşmede Avrupa'daki ve ligdeki başarıya bağlı çeşitli bonuslar da yer alıyor.



Juventus'taki görevinden bir önceki sezonun sonunda ayrılan 62 yaşındaki teknik adam, ancak kontratı feshedilmediği için Torino ekibinden maaş almaya devam etmişti.



