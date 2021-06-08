Maurizio Sarri, Lazio'da! İşte maaşı

Son olarak Juventus'ta çalışan Maurizio Sarri, Inzaghi ile yollarını ayıran Lazio'nun başına geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Maurizio Sarri, Lazio'da! İşte maaşı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2021 18:32
Bir dönem Fenerbahçe'nin de teknik direktör adayları arasında gösterilen Maurizio Sarri, Lazio ile anlaşmaya vardı.

Deneyimli İtalyan teknik adam, 2 yıllık anlaşma sağladığı Lazio'dan senelik 3,5 milyon euro garanti ücret alacak.

Öte yandan sözleşmede Avrupa'daki ve ligdeki başarıya bağlı çeşitli bonuslar da yer alıyor.

Juventus'taki görevinden bir önceki sezonun sonunda ayrılan 62 yaşındaki teknik adam, ancak kontratı feshedilmediği için Torino ekibinden maaş almaya devam etmişti.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.