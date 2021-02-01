Mauricio Lemos transferine veto çıktı

Ara transfer dönemini hareketli geçiren ancak aceleci davranmayarak nokta atış yapmayı hesaplayan Gaziantep FK cephesi, Fenerbahçe forması giyen Mauricio Lemos'a da talip oldu.



Fenerbahçe'nin de elden çıkarmak istediği ve maliyetinide karşılaşacak bir kulübe vermek istediği Lemos'a kırmızı siyahlı takımın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto onay vermedi.



Gaziantep FK Pinto'nun raporu doğrultusuda rotayı Roderick Miranda'ya çevirirken her konuda anlaşma sağlanan Portekizli stoper ile anlaşmaya vararak bu bölgedeki eksikliğide gidermiş oldu.



HABER: Ali Budak



