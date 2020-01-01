Markieff Morris: "Clippers'ı playofflarda süpürürüz!"

Los Angeles Lakers forveti Markieff Morris, Lakers'ın, kardeşi Marcus Morris ve LA Clippers'ı playofflarda süpüreceğini söyledi.



Lakers ve Clippers bu sezon sahada yavaş yavaş güzel bir rekabet geliştirdiler. Clippersi Lakers'ı ilk iki maçta yenmişti, ancak normal sezonun sondan bir önceki maçlarında Lakers, Kawhi Leonard ve Clippers'a karşı zorlu bir galibiyet almayı başarmıştı.



İki takım arasındaki eşleşmeye biraz sertlik katmak adına, her ikisi de kadrolarına Morris ikizlerinden birini katmışlardı. Clippers, Marcus'u son takas tarihinde almış, Lakers ise Markieff'i kontratı ödenmiş oyuncular arasından kadrosuna katmıştı.



"GERÇEKÇİ OLACAĞIM!..."



Şu anda oynayacak hiçbir maç olmadığından ötürü, iki kardeş ve ekipleri arasındaki rekabet sadece sözlü olarak gerçekleşebiliyor ve Marcus ile Markieff, Bleacher Report için yer aldıkları bir videoda bu konuda oldukça mutlulardı.



Lakers ve Clippers arasındaki yedi maçta kimin kazanacağı sorulduğunda Marcus, "Gerçekçi" olacağını ve Clippers'ın bir seride yedi maçta kazanacağını belirtirken, Markieff de "Ben de gerçekçi olayım. Dört maçta Lakers!" cevabını verdi.



Markieff, bunu söylediğinde gülümsüyordu, fakat bu diyalog, ikizler arasında eğlenceli bir diyalogtu. Lakers ve Clippers, bir şehri paylaşmalarına rağmen tarihsel olarak rakip olmayabilirler, ancak bunun gibi küçük dokundurmalar ve trash-talk örnekleri, saha içinde doğal bir atışmaya neden olabilir.



