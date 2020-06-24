Mario Götze, Atletico'dan dünyaları istedi

Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi sona erecek olan Mario Götze, kendisine teklif götüren Atletico Madrid'den yüksek taleplerde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Mario Götze, Atletico'dan dünyaları istedi
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24 Haziran 2020 21:05
Atletico Madrid, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrılacağı kesinleşen Mario Götze'yi transfer etmek istiyor.

Bild'de yer alan habere göre; Dortmund'dan ayrılma kararı alan ve başka bir lige transfer olmak istediğini söyleyen Mario Götze için Atletico Madrid, menajeri aracılığıyla temas kurdu. İlk görüşmede Mario Götze'nin taleplerinin çok yüksek olduğu ve bonservisi elinde olduğu için önemli miktarda imza parası talep ettiği bilgisi verildi.

28 yaşına giren Mario Götze, kariyer zirvesini 2014 Dünya Kupası finalinde kupayı getiren golü atarak yaşamış ve ardından kariyeri düşüşe geçmişti.

Dortmund altyapısından yetişen ve arada 3 sezon Bayern Münih'te oynayan Mario Götze, bu sezon 21 maçta oynadı ve 3 gol atıp 1 asist yaptı.



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