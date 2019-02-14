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Marek Hamsik transferi bitti! Yeni rotası Çin..

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de Slovak yıldız Marek Hamsik, Çin takımlarından Dalian Yifang'a transfer oldu

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marek Hamsik transferi bitti! Yeni rotası Çin..
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14 Şubat 2019 15:18
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de Slovak yıldız Marek Hamsik, Çin'e transfer oldu.

Hamsik'in Çin temsilcisi Dalian Yifang'a transferini Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter hesabından açıkladı.

31 yaşındaki oyuncuya başarılar dileyen Laurentiis, "Anlaşma tamamlandı. Hamsik'e Çin'de mutluluklar dilerim. Napoli'nin kapıları ona her zaman açık olacak" dedi.

2007'de Brescia'dan 5.5 milyon euroya alınan Hamsik, Napoli formasını 520 kez giyerken 121 gol atıp 111 asist yaptı

SIKI NAPOLI TARAFTARI

Sık sık Napoli taraftarlarına duyduğu sevgiyi dile getiren ve 2007 yılından bu yana İtalyan ekibinin formasını terleten Slovak futbolcu Marek Hamsik, 2020 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen Napoli'den ayrılabileceğini açıklamıştı. Oyuncunun transferi biterken maliyet hakkında ise bilgi verilmedi

Dalian Yifang'da yıldız oyuncu olarak Yannick Carrasco ve Gaitan da bulunuyor

11 yıl boyunca Napoli forması giyen ve geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle Serie A'da 38 maça çıkan Slovak yıldız takımına 7 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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