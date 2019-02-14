Marek Hamsik transferi bitti! Yeni rotası Çin..

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de Slovak yıldız Marek Hamsik, Çin'e transfer oldu.Hamsik'in Çin temsilcisi Dalian Yifang'a transferini Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter hesabından açıkladı.31 yaşındaki oyuncuya başarılar dileyen Laurentiis, "Anlaşma tamamlandı. Hamsik'e Çin'de mutluluklar dilerim. Napoli'nin kapıları ona her zaman açık olacak" dedi.2007'de Brescia'dan 5.5 milyon euroya alınan Hamsik, Napoli formasını 520 kez giyerken 121 gol atıp 111 asist yaptıSık sık Napoli taraftarlarına duyduğu sevgiyi dile getiren ve 2007 yılından bu yana İtalyan ekibinin formasını terleten Slovak futbolcu Marek Hamsik, 2020 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen Napoli'den ayrılabileceğini açıklamıştı. Oyuncunun transferi biterken maliyet hakkında ise bilgi verilmediDalian Yifang'da yıldız oyuncu olarak Yannick Carrasco ve Gaitan da bulunuyor11 yıl boyunca Napoli forması giyen ve geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle Serie A'da 38 maça çıkan Slovak yıldız takımına 7 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.