Marcelo Saracchi, Fatih Terim'i çıldırttı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçında Marcelo Saracchi'ye tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Marcelo Saracchi, Fatih Terim'i çıldırttı!
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21 Haziran 2020 22:22
Galatasaray - Gaziantep FK arasında oynanan maçta sarı-kırmızılı futbolcu Marcelo Saracchi yaptığı kritik hatalar ile adeta saç baş yoldurdu.

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta Rizespor karşısında aldığı 2-0'lık yenilgide de ortaya koyduğu performansla da büyük eleştiri toplayan Saracchi, Gaziantep maçında da vasat performansını sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk yarısında tam 7 top kaybı yapan Saracchi, savunmadaki pozisyon hataları ve hücumdaki etkisizliği ile de tepki topladı.

Maçın ikinci yarısında da vasat oyununu sürdüren Saracchi, top kayıpları ve pozisyon hatalarına ikinci yarıda da devam etti ve teknik direktör Fatih Terim'in saha kenarından sert tepkisi ile karşılaştı.

Fatih Terim'in uyarılarından sonra toparlanan Saracchi, Sofiane Feghouli'nin golünden asist yaparak kendini affettirdi. 



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