Marcao: "Eskisi gibi değiliz

Galatasaraylı futbolcu Marcao, Ankaragücü ile oynadıkları maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marcao: 'Eskisi gibi değiliz
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31 Ekim 2020 21:27
Galatasaraylı futbolcu Marcao, Ankaragücü'nü 1-0 yendikleri maçı değerlendirdi.

Galatasaray sezonun ilk haftalarındaki gibi oynamadıklarını ifade eden Marcao, "Ligin başındaki performansımıza ve şimdiki performansımıza bakarsak, yine de pozitif şeyler çıkarabiliriz. Öğrenmemiz, ders almamız gereken şeyler var. Her maç daha iyiye gitmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sakatlığı hakkında da konuşan Marcao, "Sakatlığımla ilgili umarım ciddi bir şey yoktur. Yarın çekilecek MR ile belli olacak. Diğer taraftan, maçtan daha da önemlisi İzmir. Dualarım onlarla beraber. En kısa sürede toparlanmalarını umuyorum. Tüm takım olarak üzüldük. Kalbimiz, dualarımız İzmir'le" dedi.



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