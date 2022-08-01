Marcao: 'Burada evimde gibi hissediyorum'

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı stoper Marcao, açıklamalarda bulundu.



Marcao yaptığı açıklamada, "Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Biraz sakatlığım vardı ama şu an iyiyim. Cumartesi oynayacağımız maçta oynayıp oynamayacağıma teknik direktörüm karar verecek." dedi.



Önemli hedefleri olan büyük bir kulübe geldiğini belirten Brezilyalı oyuncu, "Burada olmak benim ve ailem için çok büyük bir şey. Önemli hedefleri olan çok büyük bir kulüp ve burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi Mükemmel hissediyorum." ifadelerini kullandı.



Yeni takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını belirten Marcao şu ifadeleri kullandı: "Takım arkadaşlarım geldiğim günden beri beni çok iyi karşıladılar. Kendimi burada evimde gibi hissettim."



MARIANO VE FERNANDO İLE KONUŞTUM



Brezilyalı yıldız son olarak, "Galatasaray'da olduğu gibi burada da yüzde yüzümü vereceğim. Buraya gelmeden önce Mariano ve Fernando ile konuştum. Sevilla'nın çok büyük bir kulüp olduğunu söylediler." diyerek sözlerini noktaladı.





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