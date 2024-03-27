Manchester United'da hedef Ivan Toney

Manchester United, Brentford forması giyen Ivan Toney'i yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'da hedef Ivan Toney
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27 Mart 2024 14:46
Yeni sezonda kadrosuna Rasmus Hojlund'a eşlik edebilecek birini arayan Manchester United, aradığı ismi buldu. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Adı daha önce Arsenal ve Liverpool ile anılan Ivan Toney için Manchester United devreye girdi. 

Manchester United'ın Toney'i Hojlund'a yardımcı olabilecek bir oyuncu olarak düşündüğü ve kadroya katmak istediği belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Brentford ile 10 maça çıkan Toney, bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti. Yıldız ismin 2025 yılına dek kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

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