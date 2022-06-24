Maccabi, Wilbekin'in yerine transfer yapıyor

THY Euroleague ekiplerinden Maccabi Tel Aviv, ABD'li gard Lorenzo Brown'u kadrosuna katmaya yakın.



Geçtiğimiz sezonu UNICS Kazan'da geçiren 32 yaşındaki ABD'li oyun kurucu ile Maccabi Tel Aviv, 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Lorenzo Brown 2019-20 sezonunda Fenerbahçe Beko'da forma giymişti.



Bu transfer dedikodusu, Fenerbahçe Beko'nun gündemindeki Scottie Wilbekin'in yerine yapılacağı ve Wilbekin'in Fenerbahçe'ye olan transferinin kısa süre içerisinde açıklanacağı yorumlarını beraberinde getirdi.



Lorenzo Brown geçtiğimiz sezon UNICS Kazan formasıyla THY Euroleague'de 13.8 sayı, 6.1 asist ve 3.6 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.





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