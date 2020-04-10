Inter'in Belçikalı yıldız golcüsü Romelu Lukaku, daha önce idolü olarak açıkladığı Brezilyalı Adriano Leite Ribeiro'yla tanışma fırsatını buldu.Inter kulübünün resmi Instagram sayfası üzerinden canlı yayın yapan ikili birbirlerine başarı dileklerinde bulundu. Lukaku Adriano'ya idolü olduğunu bir kez daha söylerken Brezilyalı isim ile birlikte oynamaları halinde sezon başına 70 gol atabileceklerini söyledi.Lukaku canlı yayında Adriano'ya "Çocukken idolüm sendin. Hem Inter hem de Milli Takımı'nda harika işler yaptın." sözlerini kullandı.Adriano ise Lukaku'ya Inter'i nasıl seçtiğini sorması üzerine Belçikalı yıldız, "İtalya'ya gitme fırsatım olduğunda Inter'de oynayacağımı biliyordum. Tüm kupaları muhteşem forvetleriyle kazanan bu takıma aşık olmuştum. Hayatımda izlediğim ilk Avrupa kupası finali 1998'de Inter'in kazandığıydı. Inanılmaz bir Ronaldo performansıyla..." sözlerini kullandı."