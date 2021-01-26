Luiz Gustavo yine kusursuz oynadı

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin gizli kahramanı olmaya devam ediyor. Kanarya'nın orta sahadaki yıldızı, Kayserispor karşısında da kusursuza yakın oynadı.
3 top kapma ile Fenerbahçe'nin bu alandaki en başarılı ismi olan Gustavo, yüzde 95'lik pas yüzdesiyle fark yarattı. 7 kez ikili mücadele kazanıp, takımının orta sahada üstünlük kurmasını sağlayan tecrübeli futbolcu, 90 dakika sonrası hocası Erol Bulut'tan da alkış aldı.
3 top kapma ile Fenerbahçe'nin bu alandaki en başarılı ismi olan Gustavo, yüzde 95'lik pas yüzdesiyle fark yarattı. 7 kez ikili mücadele kazanıp, takımının orta sahada üstünlük kurmasını sağlayan tecrübeli futbolcu, 90 dakika sonrası hocası Erol Bulut'tan da alkış aldı.