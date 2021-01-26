Luiz Gustavo yine kusursuz oynadı

Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Luiz Gustavo Kayserispor karşısında da başarılı bir performans ortaya koydu

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Luiz Gustavo yine kusursuz oynadı
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26 Ocak 2021 11:40
Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin gizli kahramanı olmaya devam ediyor. Kanarya'nın orta sahadaki yıldızı, Kayserispor karşısında da kusursuza yakın oynadı.

3 top kapma ile Fenerbahçe'nin bu alandaki en başarılı ismi olan Gustavo, yüzde 95'lik pas yüzdesiyle fark yarattı. 7 kez ikili mücadele kazanıp, takımının orta sahada üstünlük kurmasını sağlayan tecrübeli futbolcu, 90 dakika sonrası hocası Erol Bulut'tan da alkış aldı.

 



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