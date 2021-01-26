Luiz Gustavo yine kusursuz oynadı

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin gizli kahramanı olmaya devam ediyor. Kanarya'nın orta sahadaki yıldızı, Kayserispor karşısında da kusursuza yakın oynadı.3 top kapma ile Fenerbahçe'nin bu alandaki en başarılı ismi olan Gustavo, yüzde 95'lik pas yüzdesiyle fark yarattı. 7 kez ikili mücadele kazanıp, takımının orta sahada üstünlük kurmasını sağlayan tecrübeli futbolcu, 90 dakika sonrası hocası Erol Bulut'tan da alkış aldı.