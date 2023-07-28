LA Clippers koçu Tyronn Lue, yıldız oyuncuları Kawhi Leonard ve Paul George'a, normal sezona yönelik yaklaşmalarını değiştirmeleri gerektiğini söyledi.



Eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson'ın "All The Smoke" podcast'ine konuk olan Lue, Kawhi ve PG'nin bir sonraki normal sezonu çok daha ciddi bir şekilde geçirmeye odaklandığını belirtti:



"Bu yaz Kawhi ve PG'ye söylediğim şeylerden biri, normal sezona farklı bir şekilde yaklaşmamız gerektiğiydi. Daha ciddiye almamız gerektiği. playofflara kadar beklemeyelim çünkü kiminle eşleştiğiniz, ev sahibi avantajına sahip olmanız ve play-in turnuvasına düşmemek için sezonun son 10 maçında sıkıntı çekmeniz, oldukça önemli şeyler.



Bu süreçte ciddi olursak, dinlenecek, toparlanacak ve kendilerini playofflara hazırlayabilecek vakti de bulmuş olacaklar. İkisi de bunu çok iyi anladı.



Sakatlık zaten başlı başına talihsiz bir durum çünkü herkes 'yük yönetiminden' bahsederken bu adamlara karşı çok acımasız oluyor. Ama sizce playofflarda oynamak istemiyor olabilirler mi? Çok kritik sakatlıklar geçirmişlerdi."



Leonard ve George, 2019'da Clippers'a katıldıklarından beri playofflar öncesinde kendilerini sakatlık sorunlarından uzak tutmak adına, takım tarafından çeşitli yük yönetimi aşamalarına tabi tutulmuşlardı. Ancak bunun bir götürüsü olarak ikili, en kritik zamanda hazır olamamış ve Clippers'a henüz bir şampiyonluk getirememişti.



Geçtiğimiz sezon ön çapraz bağ sakatlığının iyileşme sürecinde Leonard sadece 52 maç forma giyebilirken, takımın normal sezonunun son üç haftasında bacak sakatlığı nedeniyle parkelerden uzaklaşan George ise 56 maç oynayabilmişti.



