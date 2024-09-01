Lucas Torreira: "Gelişmeye devam edeceğiz"

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Adana Demirspor maçının ardından paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira: 'Gelişmeye devam edeceğiz'
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01 Eylül 2024 01:07
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Lucas Torreira, Adana Demirspor maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Kazanmak çok önemliydi ve bunu güçlü bir oyunla başardık. Takım olarak çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz. Artık dinlenme ve bundan sonra ne olacağını düşünme zamanı. Taraftarlarımıza her zaman koşulsuz desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Torreira'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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