Lucas Torreira: 'Gelişmeye devam edeceğiz'

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Lucas Torreira, Adana Demirspor maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Kazanmak çok önemliydi ve bunu güçlü bir oyunla başardık. Takım olarak çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz. Artık dinlenme ve bundan sonra ne olacağını düşünme zamanı. Taraftarlarımıza her zaman koşulsuz desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Torreira'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Kazanmak çok önemliydi ve bunu güçlü bir oyunla başardık. Takım olarak çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz. Artık dinlenme ve bundan sonra ne olacağını düşünme zamanı. Taraftarlarımıza her zaman koşulsuz desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Torreira'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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