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Lonzo, takas söylentilerini umursamıyor

New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball, takas söylentilerinin kendisini etkilemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball, takas söylentilerinin kendisini etkilemediğini söyledi.

Ball, bu hafta söylentilerde adının geçmesi durumunun kendisine motivasyon sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda, ESPN'den Andrew Lopez'e şunları söyledi:

"Ben rotamı bozmuyorum. Uzun zamandır basketbol oynuyorum. Şimdiye dek çok çalıştım ve yalnızca oyunumu oynamaya çalışıyorum. Benim yöntemim böyle. Kuru gürültüden uzak durmaya ve ekibimin maç kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum."

2017 NBA Draftı'nda ikinci sıradan seçilmiş olan Ball, Pelicans ile ikinci sezonunda sıkıntı çekiyor. Guard oyuncuların skorer olarak yükseldiği bir dönemde Lonzo, maç başına 10.9 sayı, 6.5 asist, 5.9 ribaund ve 1.5 top çalma ortalamaları ile daha geleneksel bir point guard grafiği çiziyor.


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