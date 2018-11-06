Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaile, Sırbistan'da karşı karşıya geldi. Liverpool, grubun son sırasında yer alan Kızılyıldız'amağlup oldu ve büyük bir şok yaşadı.Kızılyıldız'a galibiyeti getiren golleri 22 ve 29. dakikalarda Milan Pavkov kaydetti. 90 dakika boyunca rakip kaleye 21 şut çeken Liverpool, sadece 2 kez isabet sağlayabilirken oynadığı futbolla hayal kırıklığı yarattı.Bu sonucun ardından Liverpool, 6 puanda kalırken Kızılyıldız ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkarttı.C Grubu'nda sonraki haftada Liverpool, deplasmanda PSG ile onyayacak. Kızılyıldız ise Napoli deplasmanına gidecek.