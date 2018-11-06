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Liverpool'a Sırbistan'da soğuk duş!

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Sırbistan'da konuk olduğu Kızılyıldız'a 2-0 mağlup oldu ve büyük bir sürpriz yaşadı.

Kaynak: Sporx.com
Liverpool'a Sırbistan'da soğuk duş!
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06 Kasım 2018 22:50
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Liverpool ile Kızılyıldız, Sırbistan'da karşı karşıya geldi. Liverpool, grubun son sırasında yer alan Kızılyıldız'a 2-0 mağlup oldu ve büyük bir şok yaşadı.

Kızılyıldız'a galibiyeti getiren golleri 22 ve 29. dakikalarda Milan Pavkov kaydetti. 90 dakika boyunca rakip kaleye 21 şut çeken Liverpool, sadece 2 kez isabet sağlayabilirken oynadığı futbolla hayal kırıklığı yarattı.

Bu sonucun ardından Liverpool, 6 puanda kalırken Kızılyıldız ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkarttı.

C Grubu'nda sonraki haftada Liverpool, deplasmanda PSG ile onyayacak. Kızılyıldız ise Napoli deplasmanına gidecek.

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