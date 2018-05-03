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Liverpool mucizeye izin vermedi ve finale çıktı! Roma...

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçı 5-2 kazanan Liverpool deplasmanda Roma'ya 4-2 mağlup olmasına karşın finale yükseldi ve Real Madrid'in rakibi oldu.

Kaynak: Sporx.com
Liverpool mucizeye izin vermedi ve finale çıktı! Roma...
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02 Mayıs 2018 23:39
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Roma ile Liverpool karşı karşıya geldi.

İlk maçı 5-2 kazanan Liverpool henüz 9. dakikada Sadio Mane'nin golüyle öne geçti. Mücadelenin 15. dakikasında James Milner'in kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi.

Karşılaşmanın 25. dakikasında ise Liverpool, Wijnaldum ile bir gol daha buldu ve takımının tekrar öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve devreye Liverpool'un 2-1'lik üstünlüğüyle girildi.

Roma, 52. dakikada Edin Dzeko'nun kaydettiği golle umutlandı. Milli futbolcu Cengiz Ünder 53. dakikada Lorenzo Pellegri'nin yerine oyuna girdi.

Roma 86. dakikada Nainngolan ile öne geçti. Son dakikada Cengiz Ünder'in yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Nainngolan penaltıyı gole çevirse de kalan az sürede başka gol olmadı ve Roma, Liverpool'u 4-2 mağlup etse de elenen taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte ilk maçı 5-2 kazanan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi ve Real Madrid'in rakibi oldu.







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