Lindsey: "Gobert ve Mitchell, bunu geride bırakmaya hazırlar"

Utah Jazz genel menajeri Dennis Lindsey, Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'ın, anlaşmazlıklarını geride bırakmaya hazır olduklarını söyledi.



Gobert ve Mitchell'ın Jazz ile birlikte çalışan takım arkadaşları olarak geleceği, her ikisi de Mart ayında koronavirüs için pozitif test sonucu aldığında, endişe konusu olmuştu.



Lindsey, ikilinin arasındaki anlaşmazlık konusunda şunları söyledi:



"Bunu arkalarında bırakmaya, önlerine bakmaya ve profesyonel hareket etmeye hazırlar. 11 Mart'ın KOVID-19 gecesi gerçekten benzeri görülmemiş bir durumdu. Ekibimiz daha yakından incelenmeye başlamıştı ve bunu da anlıyoruz. Bununla birlikte, başta Donovan ve Rudy olmak üzere, ekibimizin kollektif yapısından çok memnun durumdayız. Önümüze bakmayı dört gözle bekliyoruz. Birbirlerine söyleyeceklerini söylediler. İkisi de takım sahipleri düzeyinde, yönetim düzeyinde, antrenör düzeyinde ve oyuncu düzeyinde ziyaret edildi."



Gobert, 2016 yılında Jazz ile dört yıllığı 102 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamıştı. Gobert, bu yaz bir supermax uzatma kontratı imzalamaya uygun olacak.



Mitchell ise bu yaz aynı şekilde Jazz ile uzatma kontratı imzalamaya uygun olacak ve bu imzayı atması bekleniyor.



