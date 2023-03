Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, bir oyuncunun takımından ayrılmasının "her zaman beklentileri karşılamayacağını" açıkladı.



ESPN ile yakın zamanda yaptığı bir röportaj sırasında Dame, sürekli takım değiştirmenin her zaman en iyi seçenek olmadığını, LA Clippers guardı Russell Westbrook üzerinden gösterdiği örnekle şu şekilde anlattı:



"Russell Westbrook örneğine bakın. Houston için OKC'den ayrıldı, sonra James (Harden) ayrılmaya karar verdi, sonra da Washington'a takas edildi ve oradan da Lakers'a gönderildi. Dört yıl içinde dört takım değiştirmiş oldu ve takımdaki ikinci yılında, herkes takas edilmesi gerektiği üzerine konuştu. Sonra da benchten gelerek oynamaya başladı. Bu adam bir Hall of Fame üyesi, bir MVP. Davulun sesinin her zaman uzaktan geldiği gibi hoş olmadığını böylece görebiliyorsunuz."



"GARNETT BİR İSTİSNA..."



Lillard, bu yolu tercih eden ve başarılı olan oyuncular hakkında da konuştu ve 2008'de şampiyonluk kazandığı Boston Celtics için Minnesota Timberwolves'u terk eden Kevin Garnett'i örnek gösterdi:



"NBA'de geçmişe baktığımda, takımındaki durumu gayet iyi olan fakat birçok insanın konuşmaya başlamasından ötürü geleceğe dair kararları biraz da olsa etkilenmiş olan bir sürü adam var. Günün sonunda bu kararlarının sonuçlarıyla yalnızca kendileri uğraşıyor. Sonra da yaptıkları hamle sonuç vermiyor. Ama Kevin Garnett gibi bir örnek de var. O bu yolu tercih etti ve başarılı da oldu. Lakin o istisnalardan biri."



İlk ve tek NBA takımını terk etmek için uzun süredir seyirci ve medya baskısı gören Lillard, Portland'da olabildiğince uzun süre kalmak istediğini ve ekiple bir şampiyonluk için rekabet edip edemeyeceğini görmek istediğini defalarca belirtmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ