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Lezita sponsorluğunda Göztepe 1. Lig'de

Lezita'nın ana sponsorluğunu üstlendiği Göztepe Erkek Basketbol Takımı, Ada Yem Uşak Basketbol'u yenerek Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

calendar 16 Mayıs 2025 16:17 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 16:29
Haber: AA, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Lezita sponsorluğunda Göztepe 1. Lig'de
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Lezita'nın ana sponsoru olduğu Göztepe Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, Ada Yem Uşak Basketbol'u mağlup ederek sezonun bitimine bir maç kala şampiyonluğunu ilan etti ve üst lige çıkmayı garantiledi.

Lezita, takıma, 2024-2025 sezonu boyunca ana sponsor olarak destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, halkın dengeli ve güvenli beslenmesine katkıda bulunduklarını belirterek, aynı zamanda Türkiye'nin değerlerine ve bilinçli bir toplum oluşumuna katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

"GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUZ"

Takımın sezonda ortaya koyduğu istikrarlı performans, mücadeleci oyun anlayışı ve takım ruhuyla büyük bir başarıya imza attığını kaydeden Ergül, "Gelecek sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe Basketbol'u tebrik ediyoruz. Bu heyecanlı yolculukta Göztepe Basketbol'un yanında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.


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