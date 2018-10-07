Formula 1 Japonya GP'sini Mercedes'ten Lewis Hamilton kazandı ve bitime 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı.Rusya'da duble yapan Mercedes, Valtteri Bottas'ın ikinci olmasıyla arka arkaya ikinci yarışta da duble yapmış oldu. Red Bull'dan Max Verstappen ise 3'üncü sırada finişi geçti.Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise yarışı 6. sırada bitirdi.ABD, Meksika, Brezilya ve BAE'de yapılacak son 4 yarışta Lewis Hamilton 34 puan alırsa şampiyonluğunu garantileyecek.