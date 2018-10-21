  •  
    "F.Bahçe, Süper Lig'in iyi bir Anadolu takımı gibi"
  •  
    Ve Önder Özen açıkladı; Kurtuluşun formülü; '3'
  •  
    G.Saray'da yılın transfer sürprizi de an meselesi!
  •  
    "Teknik direktör değil, dahası adam değilsin!"
  •  
    F.Bahçe'deki gözyaşları! Mehmet Ekici ve "O AN"

Lewis Hamilton pole'de! Şampiyonluk için...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı ABD Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Lewis Hamilton pole'de! Şampiyonluk için...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2018 10:49
ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Lewis Hamilton, 1 dakika 32.237 saniyelik derecesiyle kariyerinde 81. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, 1:32.298 ile 2'nci, Vettel'in takım arkadaşı Kimi Raikkonen ise 1:32.307 ile 3. en iyi zamana imza attı.

Bitime 4 yarış kala Hamilton'ın 67 puan arkasındaki Vettel, ilk antrenman seansında kırmızı bayrak sallanırken yavaşlamadığı için aldığı ceza yüzünden mücadeleye 5. cepten başlayacak.

Pilotlar klasmanının zirvesinde 331 puanla Hamilton yer alıyor. Büyük Britanyalı sürücüyü, 264 puanla Vettel ve 207 puanla bir diğer Mercedes pilotu Valtteri Bottas izliyor.

Hamilton, yarışı ilk sırada bitirmesi, Vettel'in de 3. veya daha kötü bir sırada bitirmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

ABD Grand Prix'si bugün TSİ 21.10'da koşulacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için